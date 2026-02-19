Lo è un affare personale

SOLUZIONE: PRIVATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è un affare personale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un affare personale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Privato? Qualcosa che riguarda aspetti strettamente personali o che coinvolge solo un individuo, senza coinvolgimento pubblico o ufficiale, viene spesso associato a situazioni o questioni riservate. Questo termine indica un ambito che si distingue per la sua natura intima e riservata, dove le decisioni e le informazioni sono mantenute lontano dall’attenzione generale. È importante rispettare la privacy di ciò che appartiene a questa sfera, poiché rappresenta un aspetto fondamentale della libertà e dell’autonomia di ogni persona. La discrezione è dunque essenziale in tali contesti.

Se la definizione "Lo è un affare personale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un affare personale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Privato:

P Padova R Roma I Imola V Venezia A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un affare personale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

