Abbreviazione della nave portaerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione della nave portaerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NPA

Significato/Curiosita : Abbreviazione della nave portaerei

Il deposito bombe, affondando la portaerei. altri colpirono e danneggiarono altre navi alleate, tra cui le portaerei di scorta uss santee, uss suwannee... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

