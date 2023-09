Rullano prima del decollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rullano prima del decollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosita : Rullano prima del decollo

Disambiguazione – "aerei" rimanda qui. se stai cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). questa voce o sezione sull'argomento aerei non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rullano prima del decollo : rullano; prima; decollo; Frullano in testa; rullano prima di un annuncio; rullano sulle piste; In prima vera si copre di fiori rosa-violacei; Per poterlo rifare occorre prima alzarsi; L ultima italiana a essere prima in Champions League; Canta di prima mattina; Che viene prima nel tempo; Spazio pubblicitario riservato al decollo ; L aereo la percorre al decollo e all arrivo; Sport invernale che prevede un decollo verticale; Consente il decollo di velivoli in mare aperto; L arco di tempo per il decollo aereo;

Cerca altre Definizioni