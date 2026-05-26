Stanno alla finestra
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stanno alla finestra' è 'Tendine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TENDINE
Perchè la soluzione è Tendine? Le tendine sono quei tessuti leggeri che coprono le finestre, permettendo di filtrare la luce e creare un’atmosfera accogliente. Quando sono tirate, sembrano proteggere lo spazio, come se stessero alla finestra a osservare il mondo esterno senza essere viste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stanno alla finestra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tendine
La definizione "Stanno alla finestra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tendine'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stanno alla finestra
- Risposta: TENDINE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Tendine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stanno alla finestra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con stanno: Stanno in carcere
Con finestra: Impedisce di entrare dalla finestra