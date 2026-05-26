Stanno alla finestra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stanno alla finestra' è 'Tendine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENDINE

Perchè la soluzione è Tendine? Le tendine sono quei tessuti leggeri che coprono le finestre, permettendo di filtrare la luce e creare un’atmosfera accogliente. Quando sono tirate, sembrano proteggere lo spazio, come se stessero alla finestra a osservare il mondo esterno senza essere viste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stanno alla finestra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tendine

La definizione "Stanno alla finestra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tendine'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Stanno alla finestra

Stanno alla finestra Risposta: TENDINE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

La soluzione 'Tendine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stanno alla finestra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.