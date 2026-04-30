Stanno in carcere

Home / Soluzioni Cruciverba / Stanno in carcere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stanno in carcere' è 'Detenuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETENUTI

Perché la soluzione è Detenuti? I detenuti sono persone che si trovano in carcere a seguito di una condanna. Questi individui sono sottoposti a restrizioni della libertà personale come misura punitiva o preventiva. La loro condizione implica la permanenza in strutture carcerarie, dove scontano le pene decise dal sistema giudiziario. Durante il periodo di detenzione, hanno diritto a cure, assistenza e a rispettare determinati diritti, nel rispetto delle leggi vigenti. La loro presenza in carcere è regolata da normative specifiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stanno in carcere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stanno in carcere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Detenuti

La soluzione associata alla definizione "Stanno in carcere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stanno in carcere" conferma che la soluzione 'Detenuti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Detenuti

D Domodossola E Empoli T Torino E Empoli N Napoli U Udine T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stanno in carcere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Detenuti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono rinchiusi in gattabuiaStanno in un baccelloStanno al di là della prima lineaIsola sarda con uno storico carcereDietro di esse stanno i carceratiParti delle navi che stanno sott acqua