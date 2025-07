Procurarsi una ferita superficiale nei cruciverba: la soluzione è Scalfirsi

SCALFIRSI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Scalfirsi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scalfirsi.

Perché la soluzione è Scalfirsi? Scalfirsi significa procurarsi una piccola ferita superficiale, come un graffio o un taglio leggero sulla pelle. È un termine usato per descrivere un danno minimo, spesso causato da sfregamenti o urti leggeri. La parola deriva dal verbo scalfire, che indica l'azione di graffiare o lesinare superficialmente la superficie. È un modo semplice per parlare di piccoli incidenti quotidiani.

