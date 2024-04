La Soluzione ♚ La regione tedesca con Dresda e con Lipsia La definizione e la soluzione di 8 lettere: La regione tedesca con Dresda e con Lipsia. SASSONIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La regione tedesca con dresda e con lipsia: Rb leipzig e in italiano come lipsia o rb lipsia (nonché impropriamente come red bull lipsia), è una società calcistica tedesca di lipsia, città della... La Sassonia (AFI: /sas'snja/; in tedesco Sachsen, ['zaksn]; in sorabo Sakska), ufficialmente Stato libero di Sassonia, è uno dei sedici Stati federati (Bundesländer) della Germania. Con una superficie di 18400 km² e una popolazione di 4 milioni di abitanti, la Sassonia è il decimo Stato federato per superficie e il sesto per popolazione. Rifondato poco prima della riunificazione tedesca nel 1990, occupa all'incirca l'area dell'ex regione che portava lo stesso nome, dissolta nel 1952. La capitale è Dresda. All'inizio del Medioevo il termine "Sassonia" si riferiva a una regione differente, che occupava l'area degli odierni stati della ... Altre Definizioni con sassonia; regione; tedesca; dresda; lipsia; La regione tedesca di Dresda e Lipsia; La regione tedesca con Dresda e Lipsia; Gli indigeni della vasta regione desertica del Kalahari; Dinastia tedesca dell elettrotecnica; I confini di Dresda;

