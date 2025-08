Regione tedesca in cui si trovano Lipsia e Dresda nei cruciverba: la soluzione è Sassonia

SASSONIA

Curiosità e Significato di Sassonia

Approfondisci la parola di 8 lettere Sassonia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sassonia? Sassonia è una regione della Germania situata nella parte orientale, famosa per città come Lipsia e Dresda. Ricca di storia, cultura e paesaggi suggestivi, questa regione ha un ruolo importante nel panorama europeo. Con i suoi musei, teatri e monumenti, la Sassonia attrae visitatori da tutto il mondo, offrendo un’esperienza unica tra tradizione e modernità.

Come si scrive la soluzione Sassonia

S Savona

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

