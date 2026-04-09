Si svolge per dirimere cause di diritto privato

Anna Gallo | 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si svolge per dirimere cause di diritto privato' è 'Processo Civile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROCESSO CIVILE

Perché la soluzione è Processo Civile? Il processo civile rappresenta il procedimento attraverso il quale si risolvono controversie tra soggetti privati, come persone fisiche o giuridiche, in ambito di diritto privato. Attraverso questa procedura, le parti coinvolte presentano le proprie ragioni davanti a un giudice, che analizza le evidenze e applica le norme per emettere una decisione. Questa modalità garantisce la tutela dei diritti e l'equità tra le parti, assicurando una risoluzione giusta e formalizzata delle dispute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si svolge per dirimere cause di diritto privato". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Si svolge per dirimere cause di diritto privato nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Processo Civile

In presenza della definizione "Si svolge per dirimere cause di diritto privato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si svolge per dirimere cause di diritto privato" conferma che la soluzione 'Processo Civile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Processo Civile

P Padova
R Roma
O Otranto
C Como
E Empoli
S Savona
S Savona
O Otranto
 
C Como
I Imola
V Venezia
I Imola
L Livorno
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si svolge per dirimere cause di diritto privato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Processo Civile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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