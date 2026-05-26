La pastella verde e piccante per il sushi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pastella verde e piccante per il sushi' è 'Wasabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: WASABI
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La pastella verde e piccante per il sushi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Wasabi
La soluzione associata alla definizione "La pastella verde e piccante per il sushi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Wasabi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La pastella verde e piccante per il sushi
- Risposta: WASABI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: W_____
- Inizia con: W
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Wasabi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La pastella verde e piccante per il sushi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con pastella: Si fanno fritti in pastella
Con verde: Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo
Con piccante: Una pasta verde e piccante della cucina giapponese