La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il nome di Piazzolla il musicista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASTOR

Curiosità su Il nome di piazzolla il musicista: Astor pantaléon piazzolla (mar del plata, 11 marzo 1921 – buenos aires, 4 luglio 1992) è stato un musicista, compositore e arrangiatore argentino. strumentista... John Jacob Astor IV, nato Johann Jakob o Johann Jacob (Rhinebeck, 3 luglio 1864 – Oceano Atlantico, 15 aprile 1912), è stato un imprenditore, inventore, scrittore e socialite statunitense. Membro di spicco della dinastia degli Astor, finanziò la guerra ispano-americana, costruì i famosi alberghi St. Regis e Knickerbocker di New York e fu proprietario del celebre Waldorf-Astoria Hotel, ma è noto soprattutto per essere stato una delle vittime del naufragio del Titanic. Ai primi del Novecento era una delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio netto di circa 87 000 000 di dollari quando morì (equivalenti a 2,4 miliardi di dollari nel ...

