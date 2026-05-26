Nel centro dell orbita

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Nel centro dell orbita' è 'Bi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BI

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Nel centro dell orbita nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Bi

Se la definizione "Nel centro dell orbita" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nel centro dell orbita
  • Risposta: BI
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: B_
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 2 lettere della soluzione

B Bologna
I Imola

La soluzione 'Bi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nel centro dell orbita". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con orbita: Restò in orbita 15 anni 