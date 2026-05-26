Il lago su cui Christo ci fece camminare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il lago su cui Christo ci fece camminare' è 'Iseo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISEO

Perchè la soluzione è Iseo? Il lago su cui Christo ci fece camminare è il suggestivo Iseo. La sua superficie tranquilla e le sue rive offrono un paesaggio unico, dove l’arte si fonde con la natura. Un’esperienza che rimane impressa nella memoria di chi ha attraversato quelle acque. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il lago su cui Christo ci fece camminare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iseo

Per risolvere la definizione "Il lago su cui Christo ci fece camminare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iseo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il lago su cui Christo ci fece camminare

Il lago su cui Christo ci fece camminare Risposta: ISEO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: I___

I___ Inizia con: I

I Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

I Imola S Savona E Empoli O Otranto

La soluzione 'Iseo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il lago su cui Christo ci fece camminare". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.