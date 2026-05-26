Il lago su cui Christo ci fece camminare
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SOLUZIONE: ISEO
Perchè la soluzione è Iseo? Il lago su cui Christo ci fece camminare è il suggestivo Iseo. La sua superficie tranquilla e le sue rive offrono un paesaggio unico, dove l’arte si fonde con la natura. Un’esperienza che rimane impressa nella memoria di chi ha attraversato quelle acque. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il lago su cui Christo ci fece camminare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iseo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il lago su cui Christo ci fece camminare
- Risposta: ISEO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: I___
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
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