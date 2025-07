Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte nei cruciverba: la soluzione è Gateway

GATEWAY

Curiosità e Significato di Gateway

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Gateway, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gateway? Un gateway è un dispositivo elettronico che funge da ponte tra due reti diverse, permettendo loro di comunicare anche se utilizzano protocolli differenti. È come un traduttore che interpreta i messaggi tra sistemi diversi, facilitando lo scambio di dati e garantendo l'interoperabilità. In sostanza, il gateway rende possibile la connessione e la comunicazione tra reti eterogenee, un elemento fondamentale nelle reti di oggi.

Come si scrive la soluzione Gateway

La definizione "Elaboratore elettronico impiegato come interfaccia fra due reti distinte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

T Torino

E Empoli

W Washington

A Ancona

Y Yacht

