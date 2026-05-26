Un filmetto pubblicitario

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un filmetto pubblicitario' è 'Short'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHORT

Perchè la soluzione è Short? Un filmato breve che cattura l’attenzione, spesso usato per promuovere un prodotto o un’idea. È come un messaggio rapido e coinvolgente, pensato per rimanere nella mente dello spettatore. Questa forma di comunicazione combina immagini e parole in modo efficace e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un filmetto pubblicitario nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Short

La definizione "Un filmetto pubblicitario" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Short'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un filmetto pubblicitario

Un filmetto pubblicitario Risposta: SHORT

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

S Savona H Hotel O Otranto R Roma T Torino

La soluzione 'Short' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un filmetto pubblicitario". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.