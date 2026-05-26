Un filmetto pubblicitario

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un filmetto pubblicitario' è 'Short'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHORT

Perchè la soluzione è Short? Un filmato breve che cattura l’attenzione, spesso usato per promuovere un prodotto o un’idea. È come un messaggio rapido e coinvolgente, pensato per rimanere nella mente dello spettatore. Questa forma di comunicazione combina immagini e parole in modo efficace e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un filmetto pubblicitario nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Short

La definizione "Un filmetto pubblicitario" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Short'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un filmetto pubblicitario
  • Risposta: SHORT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
H Hotel
O Otranto
R Roma
T Torino

La soluzione 'Short' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un filmetto pubblicitario". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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