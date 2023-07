Spazio pubblicitario online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spazio pubblicitario online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo spazio pubblicitario online, o pop-up, è una forma di pubblicità che appare in modo improvviso e invasivo sullo schermo di un dispositivo durante la navigazione su Internet. I pop-up sono finestre separate che si aprono sopra o sotto la pagina web che l'utente sta visualizzando. Possono contenere annunci pubblicitari, promozioni o richieste di azioni come iscriversi a una newsletter o effettuare un acquisto. Questo tipo di pubblicità è spesso criticato per essere invadente e fastidioso per gli utenti, poiché può interrompere l'esperienza di navigazione e risultare irritante. Tuttavia, i pop-up possono essere utilizzati in modo efficace se sono rilevanti per l'utente e non ostacolano la fruizione del contenuto desiderato.

