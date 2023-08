È una visione di tutto riposo ma non è il filmetto rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una visione di tutto riposo ma non è il filmetto rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOGNO

Significato/Curiosità : È una visione di tutto riposo ma non è il filmetto rosa

Il sogno è un mondo incantato in cui la mente si libera dalle catene della realtà e abbraccia l'infinita creatività dell'immaginazione. Attraverso sogni, speranze e desideri si manifestano in modo surreale. Un viaggio senza confini, dove il tempo e lo spazio si dissolvono, permettendo di sperimentare emozioni intense e avventure uniche. In questo regno onirico, ciò che sembra impossibile diventa realtà, e i sognatori possono esplorare i recessi più profondi della psiche. I sogni possono ispirare, guarire, spingere all'azione o semplicemente offrire momenti di felicità e riflessione. Sono le finestre dell'anima che ci permettono di conoscere noi stessi e il nostro legame con l'universo.

