Estensione vocale con termine lirico

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Estensione vocale con termine lirico' è 'Registro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGISTRO

Perchè la soluzione è Registro? Il registro è l’insieme delle variazioni di estensione vocale che un cantante può usare, passando da toni bassi a acuti più elevati. Questa gamma permette di esprimere emozioni diverse e di adattare il modo di cantare alle esigenze del brano, dando colore e profondità all’interpretazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Estensione vocale con termine lirico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Registro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Estensione vocale con termine lirico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Registro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Estensione vocale con termine lirico

Estensione vocale con termine lirico Risposta: REGISTRO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

R Roma E Empoli G Genova I Imola S Savona T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Registro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Estensione vocale con termine lirico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.