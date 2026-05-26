Estensione vocale con termine lirico

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Estensione vocale con termine lirico' è 'Registro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGISTRO

Perchè la soluzione è Registro? Il registro è l’insieme delle variazioni di estensione vocale che un cantante può usare, passando da toni bassi a acuti più elevati. Questa gamma permette di esprimere emozioni diverse e di adattare il modo di cantare alle esigenze del brano, dando colore e profondità all’interpretazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Estensione vocale con termine lirico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Registro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Estensione vocale con termine lirico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Registro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Estensione vocale con termine lirico
  • Risposta: REGISTRO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
G Genova
I Imola
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Registro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Estensione vocale con termine lirico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il poeta lirico russo morto trentenne nel 1925 Complesso vocale o strumentale Componimento lirico-poetico Termine noto ai cineasti Termine ultimo scadenza 

Altre definizioni collegate

Con estensione: Temporale di estensione e intensità limitate 

Con vocale: La terza vocale assieme alla seconda 

Con termine: Una pena senza termine 