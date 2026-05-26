Estensione vocale con termine lirico
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Estensione vocale con termine lirico' è 'Registro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REGISTRO
Perchè la soluzione è Registro? Il registro è l’insieme delle variazioni di estensione vocale che un cantante può usare, passando da toni bassi a acuti più elevati. Questa gamma permette di esprimere emozioni diverse e di adattare il modo di cantare alle esigenze del brano, dando colore e profondità all’interpretazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Estensione vocale con termine lirico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Registro
Questa pagina è dedicata alla definizione "Estensione vocale con termine lirico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Registro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Estensione vocale con termine lirico
- Risposta: REGISTRO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Registro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Estensione vocale con termine lirico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il poeta lirico russo morto trentenne nel 1925 Complesso vocale o strumentale Componimento lirico-poetico Termine noto ai cineasti Termine ultimo scadenza
Altre definizioni collegate
Con estensione: Temporale di estensione e intensità limitate
Con vocale: La terza vocale assieme alla seconda
Con termine: Una pena senza termine