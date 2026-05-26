Un effimero solco

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un effimero solco' è 'Scia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIA

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Un effimero solco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Scia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un effimero solco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un effimero solco
  • Risposta: SCIA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: S___
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

S Savona
C Como
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Scia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un effimero solco". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

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Con solco: Un solco da chiromante 