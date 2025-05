Per niente effimero nei cruciverba: la soluzione è Duraturo

DURATURO

Curiosità e Significato di "Duraturo"

Vuoi sapere di più su Duraturo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Duraturo.

Perché la soluzione è Duraturo? Per niente effimero indica qualcosa che ha una durata significativa e non è destinato a svanire rapidamente. In questo contesto, DURATURO si riferisce a un valore o a un'esperienza che si mantiene nel tempo, suscitando un impatto duraturo. Questo concetto sottolinea l'importanza di scegliere ciò che è autentico e resistente, piuttosto che ciò che è transitorio e superficiale.

Come si scrive la soluzione Duraturo

Non riesci a risolvere la definizione "Per niente effimero"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G F E O A V E N F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENOVEFFA" GENOVEFFA

