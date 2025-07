Indica cose già dette nei cruciverba: la soluzione è Idem

Home / Soluzioni Cruciverba / Indica cose già dette

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Indica cose già dette' è 'Idem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDEM

Curiosità e Significato di Idem

Hai risolto il cruciverba con Idem? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Idem.

Perché la soluzione è Idem? La parola idem deriva dal latino e significa lo stesso. Viene usata per indicare che qualcosa è uguale o già detto in precedenza, evitando ripetizioni. È un termine semplice e pratico, spesso impiegato in testi formali o nelle note per riferirsi a quanto già menzionato. Usarlo permette di risparmiare spazio e mantenere chiarezza nel discorso scritto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indica parole già detteEvita di ripetere cose detteIndica il già detto in breveLocuzione che indica ciò che è già stato usatoUna locuzione che indica ciò che è già stato usato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Idem

Se "Indica cose già dette" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R T N I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTENI" PARTENI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.