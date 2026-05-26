Le casse che le tasse impinguano
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le casse che le tasse impinguano' è 'Erari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ERARI
Perchè la soluzione è Erari? Gli erari sono le casse che le tasse alimentano, permettendo di finanziare servizi e infrastrutture. Sono il cuore delle finanze pubbliche, dove i soldi raccolti vengono gestiti per sostenere il funzionamento dello Stato e il benessere della comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le casse che le tasse impinguano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Erari
Questa pagina è dedicata alla definizione "Le casse che le tasse impinguano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Erari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le casse che le tasse impinguano
- Risposta: ERARI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Erari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le casse che le tasse impinguano". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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