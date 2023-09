Li impinguano le tasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li impinguano le tasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERARI

Significato/Curiosita : Li impinguano le tasse

Gli erari (dal latino aes, che significa moneta di rame ma in questo caso anche imposta fissa sulla persona) erano i cittadini della roma antica esclusi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

