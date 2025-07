Cane da caccia nei cruciverba: la soluzione è Setter

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cane da caccia' è 'Setter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTER

Altre soluzioni: BRACCO

Curiosità e Significato di Setter

Hai risolto il cruciverba con Setter? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Setter.

Perché la soluzione è Setter? I cani da caccia sono cani addestrati per aiutare i cacciatori a individuare e recuperare selvaggina, grazie al loro olfatto sviluppato e all’agilità. Tra queste razze, il Setter è noto per la sua eleganza, sensibilità e capacità di fiutare tracce anche in terreni difficili. Un compagno fedele e prezioso per chi ama la natura e l’attività venatoria.

Come si scrive la soluzione Setter

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cane da caccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T I S R D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRIDIO" STRIDIO

