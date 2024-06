Un agente investigativo dall ottimo fiuto

: I cani da caccia si dividono nei seguenti gruppi. Cani da ferma - Sono quei cani che, individuato il selvatico, si bloccano in punta o ferma indicandone la presenza al cacciatore. Si definisce cane da caccia l'animale appartenente ad una delle razze di cani selezionate nel corso del tempo dall'uomo per farsi assistere nella caccia. Col tempo, affinandone le predisposizioni naturali, sono stati selezionati cani con caratteristiche specifiche per i differenti tipi di caccia condotti dall'uomo.

Italiano: Sostantivo: segugio m sing (pl.: segugi) . (zoologia) cane, od in generale animale, dall'olfatto sviluppato Fido è veramente un segugio.. (senso figurato) poliziotto molto bravo nella ricerca di un latitante o delle prove di un reato. Sillabazione: se | gù | gio. Pronuncia: IPA: /se'gudo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale segusius . Sinonimi: cane da caccia, bracco.