La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il cardinale capo in sede vacante' è 'Camerlengo'.

CAMERLENGO

Curiosità e Significato di "Camerlengo"

Hai risolto il cruciverba con Camerlengo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Camerlengo.

Il Camerlengo è un cardinale incaricato di gestire gli affari della Chiesa cattolica durante il periodo di sede vacante, ovvero quando non c'è un Papa. Questo ruolo include la supervisione delle finanze vaticane e l'organizzazione del conclave per l'elezione del nuovo Pontefice.

Come si scrive la soluzione: Camerlengo

Se "Il cardinale capo in sede vacante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

N Napoli

G Genova

O Otranto

