Il viaggiatore alato che ritrova la strada di casa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PICCIONE

Significato/Curiosità : Il viaggiatore alato che ritrova la strada di casa

Il piccione è un notevole "viaggiatore alato" con una capacità innata di navigare e trovare la strada di casa da lunghe distanze. Questo uccello ha un'abilità chiamata "homing" o "ritorno al nido", che gli consente di orientarsi e tornare al suo luogo d'origine anche dopo essere stato portato lontano. Grazie a una combinazione di sensi come la vista, il senso magnetico e olfattivo, i piccioni riescono a compiere viaggi migratori o gare di colombi, dimostrando una notevole precisione nella navigazione. Questa caratteristica li ha resi partner importanti nella storia umana, utilizzati in passato per consegnare messaggi e oggi studiati per comprendere i loro segreti di orientamento.

