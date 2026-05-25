Un mezzo per dimagrire

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un mezzo per dimagrire' è 'Digiuno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGIUNO

Vuoi approfondire la risposta Digiuno? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Digiuno? Il digiuno è un metodo che molte persone scelgono per cercare di perdere peso. Consiste nel non assumere cibo per un certo periodo, aiutando il corpo a bruciare le riserve di grasso. Alcuni trovano questa pratica efficace e naturale, anche se richiede attenzione e supervisione. È importante ascoltare il proprio corpo e non esagerare, perché un digiuno troppo prolungato può essere dannoso.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Digiuno'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un mezzo per dimagrire nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Digiuno

La soluzione associata alla definizione "Un mezzo per dimagrire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Digiuno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un mezzo per dimagrire
  • Risposta: DIGIUNO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
G Genova
I Imola
U Udine
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Digiuno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un mezzo per dimagrire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gonfio nel mezzo In mezzo all orlo Proverbio: avvisato mezzo salvato Un mezzo buco In mezzo all astuccio 

Altre definizioni collegate

Con mezzo: Impediti con ogni mezzo 

Con dimagrire: Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire 