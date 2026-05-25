Un mezzo per dimagrire

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un mezzo per dimagrire' è 'Digiuno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGIUNO

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Perché la soluzione è Digiuno? Il digiuno è un metodo che molte persone scelgono per cercare di perdere peso. Consiste nel non assumere cibo per un certo periodo, aiutando il corpo a bruciare le riserve di grasso. Alcuni trovano questa pratica efficace e naturale, anche se richiede attenzione e supervisione. È importante ascoltare il proprio corpo e non esagerare, perché un digiuno troppo prolungato può essere dannoso.

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Un mezzo per dimagrire nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Digiuno

La soluzione associata alla definizione "Un mezzo per dimagrire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Digiuno'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un mezzo per dimagrire

Un mezzo per dimagrire Risposta: DIGIUNO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola G Genova I Imola U Udine N Napoli O Otranto

La soluzione 'Digiuno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un mezzo per dimagrire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.