Un mezzo per dimagrire
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un mezzo per dimagrire' è 'Digiuno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIGIUNO
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Perché la soluzione è Digiuno? Il digiuno è un metodo che molte persone scelgono per cercare di perdere peso. Consiste nel non assumere cibo per un certo periodo, aiutando il corpo a bruciare le riserve di grasso. Alcuni trovano questa pratica efficace e naturale, anche se richiede attenzione e supervisione. È importante ascoltare il proprio corpo e non esagerare, perché un digiuno troppo prolungato può essere dannoso.
Un mezzo per dimagrire nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Digiuno
La soluzione associata alla definizione "Un mezzo per dimagrire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Digiuno'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un mezzo per dimagrire
- Risposta: DIGIUNO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Digiuno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un mezzo per dimagrire". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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