Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire' è 'Ipocalorico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPOCALORICO

Perché la soluzione è Ipocalorico? Un alimento ipo-calorico è quello che contiene un basso apporto di calorie rispetto ad altri cibi, rendendolo ideale per chi desidera perdere peso. Questo tipo di alimento permette di saziare senza eccedere con le calorie, facilitando il rispetto di una dieta equilibrata. La sua composizione spesso include molta acqua, fibre e pochi grassi o zuccheri. È particolarmente consigliato in programmi di dimagrimento perché aiuta a mantenere il senso di sazietà più a lungo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ipocalorico

La soluzione associata alla definizione "Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire" conferma che la soluzione 'Ipocalorico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ipocalorico

I Imola P Padova O Otranto C Como A Ancona L Livorno O Otranto R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un cibo utile a chi è a dieta per dimagrire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ipocalorico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi lo osserva non tocca ciboLo è il cibo genuinoNon lo tocca chi è a digiuno CiboLo fornisce il ciboAccompagna il cibo verso lo stomaco