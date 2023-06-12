Gonfio nel mezzo

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Gonfio nel mezzo' è 'Nf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NF

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gonfio nel mezzo
  • Risposta: NF
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: N_
  • Inizia con: N
  • Finisce con: F
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Nf'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Gonfio nel mezzo nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Nf

In presenza della definizione "Gonfio nel mezzo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nf'.

Le 2 lettere della soluzione

N Napoli
F Firenze

La soluzione 'Nf' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gonfio nel mezzo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gonfio in mezzoIn mezzo all orloProverbio: avvisato mezzo salvatoUn mezzo bucoIn mezzo all astuccio