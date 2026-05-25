Letti ghiaiosi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Letti ghiaiosi' è 'Greti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRETI
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Perché la soluzione è Greti? I greti sono zone di passaggio tra acqua e terra, spesso formate da ciottoli e sassi levigati dal movimento dell'acqua. Questi ambienti sono ricchi di vita e offrono un habitat ideale per molte specie di insetti e piccoli pesci. La loro composizione varia a seconda della corrente e dell'acqua che li trasporta, creando paesaggi naturali unici e suggestivi.
Letti ghiaiosi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Greti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Letti ghiaiosi
- Risposta: GRETI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: G____
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Greti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Letti ghiaiosi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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