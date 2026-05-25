Letti ghiaiosi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Letti ghiaiosi' è 'Greti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRETI

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Perché la soluzione è Greti? I greti sono zone di passaggio tra acqua e terra, spesso formate da ciottoli e sassi levigati dal movimento dell'acqua. Questi ambienti sono ricchi di vita e offrono un habitat ideale per molte specie di insetti e piccoli pesci. La loro composizione varia a seconda della corrente e dell'acqua che li trasporta, creando paesaggi naturali unici e suggestivi.

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Letti ghiaiosi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Greti

In presenza della definizione "Letti ghiaiosi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Greti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Letti ghiaiosi

Letti ghiaiosi Risposta: GRETI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: G____

G____ Inizia con: G

G Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

G Genova R Roma E Empoli T Torino I Imola

La soluzione 'Greti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Letti ghiaiosi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.