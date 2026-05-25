Contaminato
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contaminato' è 'Impuro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMPURO
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Perché la soluzione è Impuro? Quando qualcosa è contaminato, significa che è stato invaso da sostanze indesiderate o impurità. Questa condizione rende il materiale o l'ambiente meno puro e può compromettere la qualità o la sicurezza. Un oggetto impuro ha subito un processo di alterazione che lo rende inadatto all'uso senza prima essere ripulito. La presenza di impurità può derivare da diversi fattori, come inquinamento o manipolazioni errate.
Contaminato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Impuro
La definizione "Contaminato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impuro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Contaminato
- Risposta: IMPURO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: I_____
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Impuro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Contaminato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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