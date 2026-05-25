Contaminato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contaminato' è 'Impuro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPURO

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Perché la soluzione è Impuro? Quando qualcosa è contaminato, significa che è stato invaso da sostanze indesiderate o impurità. Questa condizione rende il materiale o l'ambiente meno puro e può compromettere la qualità o la sicurezza. Un oggetto impuro ha subito un processo di alterazione che lo rende inadatto all'uso senza prima essere ripulito. La presenza di impurità può derivare da diversi fattori, come inquinamento o manipolazioni errate.

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Contaminato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Impuro

La definizione "Contaminato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impuro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Contaminato

Contaminato Risposta: IMPURO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: I_____

I_____ Inizia con: I

I Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

I Imola M Milano P Padova U Udine R Roma O Otranto

La soluzione 'Impuro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Contaminato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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