Contaminato come le prove in alcune indagini nei cruciverba: la soluzione è Inquinato

Home / Soluzioni Cruciverba / Contaminato come le prove in alcune indagini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Contaminato come le prove in alcune indagini' è 'Inquinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INQUINATO

Curiosità e Significato di "Inquinato"

Approfondisci la parola di 9 lettere Inquinato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inquinato? Inquinato indica qualcosa che è stato contaminato o alterato da sostanze nocive, come acqua, aria o terreni. Può derivare da attività umane o eventi naturali, compromettendo la qualità e la sicurezza dell'ambiente o dei prodotti. Quando si parla di prove contaminate, si fa riferimento a campioni o ambienti che presentano tracce di agenti inquinanti, rendendo difficile ottenere risultati affidabili e puliti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono alcune prove dei GPSi innalzano dal suolo di alcune caverne naturaliLa godono alcune regioni italiane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inquinato

La definizione "Contaminato come le prove in alcune indagini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R D C E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CADORE" CADORE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.