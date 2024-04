La Soluzione ♚ Non contaminato La definizione e la soluzione di 4 lettere: Non contaminato. PURO - PURO - INTATTO - INCORROTTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non contaminato: Puro amore è un singolo del cantante italiano Zucchero Fornaciari, pubblicato dalla Polydor nel 1999 ed estratto dall'album Bluesugar. Aggettivo Significato e Curiosità su: Puro amore è un singolo del cantante italiano Zucchero Fornaciari, pubblicato dalla Polydor nel 1999 ed estratto dall'album Bluesugar. puro m sing privo di contaminazione alcuna (senso figurato) persona innocente integro di animo puro persona che non escogita né compie sotterfugi vero, veritiero Sostantivo puro (religione) chi è incapace di pensare, di dire, di compiere male; ciò per una condizione di bene assoluto, innata ma anche raggiunta la vita del puro è colma di giustizia, verità e buone azioni Sillabazione pù | ro Pronuncia IPA: /'puro/ Etimologia / Derivazione dal latino purus Citazione Sinonimi (di prodotto) autentico, fine, genuino, naturale, originale, pretto, schietto

