L Angela che ideò il programma TV Quark
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SOLUZIONE: PIERO
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Perché la soluzione è Piero? Angela, con grande passione, creò Quark, un programma che ha portato scienza e curiosità nelle case di molti. La sua capacità di spiegare argomenti complessi in modo semplice ha fatto innamorare il pubblico. Piero, come voce narrante, ha dato vita alle storie, rendendo ogni episodio coinvolgente e accessibile. La sua dedizione ha lasciato un segno indelebile nel mondo della divulgazione.
L Angela che ideò il programma TV Quark nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piero
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L Angela che ideò il programma TV Quark
- Risposta: PIERO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Piero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Angela che ideò il programma TV Quark". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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