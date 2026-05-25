L Angela che ideò il programma TV Quark

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Angela che ideò il programma TV Quark' è 'Piero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIERO

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Perché la soluzione è Piero? Angela, con grande passione, creò Quark, un programma che ha portato scienza e curiosità nelle case di molti. La sua capacità di spiegare argomenti complessi in modo semplice ha fatto innamorare il pubblico. Piero, come voce narrante, ha dato vita alle storie, rendendo ogni episodio coinvolgente e accessibile. La sua dedizione ha lasciato un segno indelebile nel mondo della divulgazione.

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L Angela che ideò il programma TV Quark nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piero

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Lettere, schema e soluzione Definizione: L Angela che ideò il programma TV Quark

L Angela che ideò il programma TV Quark Risposta: PIERO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova I Imola E Empoli R Roma O Otranto

La soluzione 'Piero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Angela che ideò il programma TV Quark". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.