Il Piero conduttore di Quark nei cruciverba: la soluzione è Angela

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Piero conduttore di Quark' è 'Angela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGELA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Angela, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Angela? Angela è un nome proprio femminile di origine greca, che significa messaggera o angelo. È molto diffuso in Italia e richiama figure di bontà e protezione. La parola evoca anche l'idea di purezza e gentilezza, rendendola un nome affettuoso e carico di significato positivo. In questo contesto, rappresenta il volto gentile e rassicurante di chi conduce programmi come Quark.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Piero conduttore televisivoPiero il conduttore di SuperquarkIl Mammucari conduttorePaolo conduttoreConduttore sotterraneo

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

M E D I A C N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOMENICA" DOMENICA

