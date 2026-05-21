Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti' è 'Ferro Da Stiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FERRO DA STIRO
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Perché la soluzione è Ferro Da Stiro? Il ferro da stiro è uno strumento fondamentale per eliminare le pieghe dagli indumenti, garantendo un aspetto curato e ordinato. Utilizzato con calore e talvolta con vapore, permette di stirare tessuti diversi, adattandosi alle esigenze di ciascun capo. La sua funzione principale è lisciare le pieghe e rendere i vestiti pronti da indossare, migliorando l’estetica e la presentabilità. È presente in molte case come elemento essenziale per la cura dell’abbigliamento quotidiano.
Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Ferro Da Stiro
La definizione "Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ferro Da Stiro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti
- Risposta: FERRO DA STIRO
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 5-2-5
- Schema utile: F____ __ _____
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Ferro Da Stiro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si usa dopo lo shampoo Chi lo usa si fa sentire Lo Stato degli USA che si incunea nel Canada famoso per la pesca delle aragoste Parte nel computer quando non lo si usa Lo si usa sulla neve
Altre definizioni collegate
Con rimuovere: Sollevare da un ruolo o rimuovere da un elenco
Con pieghe: Eliminare le pieghe
Con indumenti: Un artigiana che confeziona indumenti di lana