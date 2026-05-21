Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti' è 'Ferro Da Stiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERRO DA STIRO

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Perché la soluzione è Ferro Da Stiro? Il ferro da stiro è uno strumento fondamentale per eliminare le pieghe dagli indumenti, garantendo un aspetto curato e ordinato. Utilizzato con calore e talvolta con vapore, permette di stirare tessuti diversi, adattandosi alle esigenze di ciascun capo. La sua funzione principale è lisciare le pieghe e rendere i vestiti pronti da indossare, migliorando l’estetica e la presentabilità. È presente in molte case come elemento essenziale per la cura dell’abbigliamento quotidiano.

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Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Ferro Da Stiro

La definizione "Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ferro Da Stiro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti

Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti Risposta: FERRO DA STIRO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 5-2-5

5-2-5 Schema utile: F____ __ _____

F____ __ _____ Inizia con: F

F Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

F Firenze E Empoli R Roma R Roma O Otranto D Domodossola A Ancona S Savona T Torino I Imola R Roma O Otranto

La soluzione 'Ferro Da Stiro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo si usa per rimuovere le pieghe dagli indumenti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.