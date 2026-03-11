Un artigiana che confeziona indumenti di lana

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un artigiana che confeziona indumenti di lana' è 'Magliaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGLIAIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un artigiana che confeziona indumenti di lana" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un artigiana che confeziona indumenti di lana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Magliaia? Una magliala è una donna che si dedica alla creazione di indumenti realizzati principalmente con la lana. Questa figura artigianale lavora con grande abilità per trasformare la materia prima in capi caldi e resistenti, spesso tramandando tecniche tradizionali di generazione in generazione. La sua attività richiede precisione e passione, poiché ogni pezzo deve essere realizzato con cura e attenzione ai dettagli. La magliala rappresenta un esempio di dedizione all’arte della lavorazione tessile.

La soluzione associata alla definizione "Un artigiana che confeziona indumenti di lana" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un artigiana che confeziona indumenti di lana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Magliaia:

M Milano A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un artigiana che confeziona indumenti di lana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

