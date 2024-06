Chi lo usa si fa sentire

: Il megafono è un altoparlante portatile di dimensioni ridotte costituito da: microfono batterie amplificatore altoparlante .

Italiano: Sostantivo: megafono ( approfondimento) m sing (pl.: megafoni) . (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) strumento acustico a forma di imbuto che serve a indirizzare la voce in una direzione per amplificarla Nel 1878 Thomas Edison presentò all'Expo di Parigi una delle sue tante invenzioni, il megafono.. Sillabazione: me | gà | fo | no. Pronuncia: IPA: /me'gafono/ . Etimologia / Derivazione: composto da mega- e da -fono .