Una competizione con skipper ed equipaggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Una competizione con skipper ed equipaggi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una competizione con skipper ed equipaggi' è 'Regata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una competizione con skipper ed equipaggi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una competizione con skipper ed equipaggi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Regata? Una regata è un evento in cui barche a vela o altri tipi di imbarcazioni competono tra loro in un percorso stabilito. Gli equipaggi, guidati da uno skipper esperto, si sfidano per dimostrare abilità e strategia nella gestione delle vele e delle andature. Le regate possono svolgersi su laghi, mari o oceani, attirando appassionati e atleti da tutto il mondo. La tensione e il rispetto per le regole sono fondamentali in questa prova di abilità e resistenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una competizione con skipper ed equipaggi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Regata

La soluzione associata alla definizione "Una competizione con skipper ed equipaggi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una competizione con skipper ed equipaggi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Regata:

R Roma E Empoli G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una competizione con skipper ed equipaggi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gara con gli skipperLo è la Barcolana di TriesteGara con skipper ed equipaggiCelebre medico ed esploratore scozzeseNatante da competizioneTra nine ed elevenDopo erre ed esse