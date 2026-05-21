Lo è ciò che non ha alcun difetto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è ciò che non ha alcun difetto' è 'Perfetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PERFETTO
Vuoi approfondire la risposta Perfetto? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Perfetto? Il termine perfetto indica qualcosa che si distingue per la sua assenza di difetti e imperfezioni, mostrando una completezza e una qualità superiore. Quando si parla di un oggetto, di un'opera o di una qualità umana, si intende che possiede tutte le caratteristiche desiderabili senza alcuna mancanza. Questa parola viene spesso usata per descrivere risultati ideali o stati ideali di perfezione assoluta, che non ammettono miglioramenti o correzioni.
Lo è ciò che non ha alcun difetto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Perfetto
Se la definizione "Lo è ciò che non ha alcun difetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Perfetto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è ciò che non ha alcun difetto
- Risposta: PERFETTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Perfetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è ciò che non ha alcun difetto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo è ciò che ha l aspetto e la trasparenza del vetro Lo desta ciò che manca Lo ha colorito chi si esprime con vivacità Ha scritto lo robot Lo stato di chi ha una metà in più
Altre definizioni collegate
Con alcun: Non contempla alcun rinvio
Con difetto: Si arrotondano per difetto o per eccesso