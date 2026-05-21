Lo è ciò che non ha alcun difetto

Alessia Mogavero | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è ciò che non ha alcun difetto' è 'Perfetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERFETTO

Vuoi approfondire la risposta Perfetto? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Perfetto? Il termine perfetto indica qualcosa che si distingue per la sua assenza di difetti e imperfezioni, mostrando una completezza e una qualità superiore. Quando si parla di un oggetto, di un'opera o di una qualità umana, si intende che possiede tutte le caratteristiche desiderabili senza alcuna mancanza. Questa parola viene spesso usata per descrivere risultati ideali o stati ideali di perfezione assoluta, che non ammettono miglioramenti o correzioni.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Perfetto'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo è ciò che non ha alcun difetto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Perfetto

Se la definizione "Lo è ciò che non ha alcun difetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Perfetto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è ciò che non ha alcun difetto
  • Risposta: PERFETTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: P_______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
R Roma
F Firenze
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Perfetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è ciò che non ha alcun difetto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo è ciò che ha l aspetto e la trasparenza del vetro Lo desta ciò che manca Lo ha colorito chi si esprime con vivacità Ha scritto lo robot Lo stato di chi ha una metà in più 

Altre definizioni collegate

Con alcun: Non contempla alcun rinvio 

Con difetto: Si arrotondano per difetto o per eccesso 