Volteggiano nei circhi
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SOLUZIONE: TRAPEZISTI
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Perché la soluzione è Trapezisti? I trapezisti sono artisti acrobatici che si esibiscono nei circhi, eseguendo spettacolari evoluzioni sospesi in aria. La loro abilità nel volteggiare tra le funi o gli anelli richiede grande forza, equilibrio e coordinazione. Spesso indossano costumi colorati e si affidano a funi, reti e attrezzi appositamente progettati per garantire la massima sicurezza durante le loro esibizioni. La loro performance emoziona e affascina il pubblico, suscitando meraviglia e stupore.
Volteggiano nei circhi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Trapezisti
Se la definizione "Volteggiano nei circhi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trapezisti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Volteggiano nei circhi
- Risposta: TRAPEZISTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: T_________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Trapezisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Volteggiano nei circhi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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