La definizione e la soluzione di: L insetto che veniva ammaestrato nei vecchi circhi.

Soluzione 5 lettere : PULCE

Significato/Curiosita : L insetto che veniva ammaestrato nei vecchi circhi

vecchio circuit" />I sifonatteri (Siphonaptera) o afanitteri (Aphaniptera), noti comunemente come pulci, sono un ordine di insetti privi di ali. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L insetto che veniva ammaestrato nei vecchi circhi : insetto; veniva; ammaestrato; vecchi; circhi; Un comune insetto ; insetto avido di sangue; Un insetto ammaestrabile; insetto sacro agli Egizi; Un insetto imprevidente; Il nome dell Inghilterra che veniva preceduto dall aggettivo perfida; Così veniva storpiato il cognome di Ugo Fantozzi; veniva punita anche col rogo; Appellativo con cui veniva chiamato Gesù; In altri tempi veniva lavata col sangue; Reso docile, ammaestrato ; Si fanno ai vecchi clienti; vecchi di decine di secoli; Bucherellato come vecchi mobili; Insieme ai vecchi in un romanzo di Pirandello; Né giovani né vecchi ; Le piste dei circhi ; Animale che esegue esercizi nei circhi equestri; Acrobati dei circhi ; Fanno intermezzi divertenti nei circhi ;

