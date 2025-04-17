La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi' è 'Donna Cannone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DONNA CANNONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Donna Cannone? Donna Cannone rappresenta la più corpulenta attrazione dei vecchi circhi, suscitando curiosità e stupore tra il pubblico. La sua presenza imponente e il suo aspetto particolare la rendeva un'icona di spettacolo, attirando spettatori di tutte le età. La sua figura, spesso accompagnata da un sorriso gentile, si trasformava in un simbolo di meraviglia e fascino per chi ricordava gli spettacoli di un tempo. La sua immagine rimane impressa nella memoria di chi ha assistito a quegli spettacoli.

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La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Donna Cannone

La soluzione associata alla definizione "La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Donna Cannone:

D Domodossola O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona C Como A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La più corpulenta attrazione dei vecchi circhi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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