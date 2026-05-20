Trarre un illazione

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trarre un illazione' è 'Dedurre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEDURRE

La risposta Dedurre è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dedurre? Dedurre significa trarre un’illazione partendo da elementi già noti o da fatti assodati. È un processo logico che permette di arrivare a conclusioni plausibili attraverso l’analisi di indizi e dati disponibili. Questa operazione richiede capacità di ragionamento e senso critico, poiché si basa sulla connessione tra le informazioni raccolte e le ipotesi formulate. Dedurre è fondamentale in molte discipline, dalla filosofia alla scienza, poiché consente di approfondire e chiarire situazioni complesse.

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Trarre un illazione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dedurre

La soluzione associata alla definizione "Trarre un illazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dedurre'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Trarre un illazione
  • Risposta: DEDURRE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
D Domodossola
U Udine
R Roma
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Dedurre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Trarre un illazione". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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