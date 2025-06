Segno da cui è possibile trarre un presagio nei cruciverba: la soluzione è Auspicio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Segno da cui è possibile trarre un presagio' è 'Auspicio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUSPICIO

Curiosità e Significato di "Auspicio"

Hai risolto il cruciverba con Auspicio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Auspicio.

Perché la soluzione è Auspicio? L'auspicio è un termine che si riferisce a un segno o a un evento che viene interpretato come portatore di un presagio, spesso legato a eventi futuri. Nella tradizione antica, gli auspici erano utilizzati per prendere decisioni importanti, come in guerra o in politica, basandosi su osservazioni della natura o comportamenti degli animali. Oggi, il concetto di auspicio può essere visto anche in una chiave più simbolica, rappresentando la speranza o le aspettative positive legate a un determinato corso di

Come si scrive la soluzione Auspicio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Segno da cui è possibile trarre un presagio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

S Savona

P Padova

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

