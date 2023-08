Trarre raccogliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trarre raccogliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATTINGERE

Significato/Curiosita : Trarre raccogliere

Potendo così trarre interamente la sua influenza dalla vignette, che tuttavia non dovevano venir copiate letteralmente, ma vi si doveva trarre ispirazione... Una sorgente o da un impianto idrico) in un bacino da cui è possibile attingere, oppure per effetti decorativi o scenografici. in origine le fontane avevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Trarre raccogliere : trarre; raccogliere; Si guardano e si studiano per trarre gli oroscopi; Peso da sottrarre ; Contrarre senza contare; Sottrarre alla schiavitù; Depistare distrarre ; raccogliere offerte; Va in onda per raccogliere offerte di beneficenza; Il raccogliere il cibo di api e formiche; raccogliere tutti gli elementi necessari per avviare un processo; raccogliere i successi;

Cerca altre Definizioni