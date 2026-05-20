Soffoca allargando le spire

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Soffoca allargando le spire' è 'Fumo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUMO

La risposta Fumo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fumo? Il fumo è una sostanza formata da particelle solide e liquide sospese nell'aria, prodotta dalla combustione di materiali vari. Quando il fumo si diffonde, può avvolgere gli ambienti e le persone, rendendo difficile la respirazione. La sua presenza è spesso associata a incendi, fumatore o processi industriali. La sua capacità di allargarsi e riempire uno spazio crea una sensazione di oppressione e soffocamento, rendendo evidente la connessione tra il suo movimento e la sensazione di soffocare allargando le spire.

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Soffoca allargando le spire nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fumo

La definizione "Soffoca allargando le spire" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fumo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Soffoca allargando le spire

Soffoca allargando le spire Risposta: FUMO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: F___

F___ Inizia con: F

F Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

F Firenze U Udine M Milano O Otranto

La soluzione 'Fumo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soffoca allargando le spire". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.