Soffoca allargando le spire
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Soffoca allargando le spire' è 'Fumo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FUMO
La risposta Fumo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Fumo? Il fumo è una sostanza formata da particelle solide e liquide sospese nell'aria, prodotta dalla combustione di materiali vari. Quando il fumo si diffonde, può avvolgere gli ambienti e le persone, rendendo difficile la respirazione. La sua presenza è spesso associata a incendi, fumatore o processi industriali. La sua capacità di allargarsi e riempire uno spazio crea una sensazione di oppressione e soffocamento, rendendo evidente la connessione tra il suo movimento e la sensazione di soffocare allargando le spire.
Soffoca allargando le spire nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Fumo
La definizione "Soffoca allargando le spire" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fumo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Soffoca allargando le spire
- Risposta: FUMO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: F___
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Fumo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soffoca allargando le spire". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sono formate da spire di spago o di lana Lo sono i locali dove non si soffoca La soffoca il despota Soffoca in estate Ha spire mortali
Altre definizioni collegate
Con soffoca: Rettile che soffoca le sue prede
Con spire: Può stritolare con le sue spire