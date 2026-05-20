Sfarzoso monumentale
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SOLUZIONE: FARAONICO
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Perché la soluzione è Faraonico? Il termine faraonico si riferisce a qualcosa di estremamente imponente e ricco di sfarzo, tipico delle costruzioni e degli oggetti realizzati durante il regno dei faraoni. Questa espressione richiama l'idea di grandiosità e opulenza che caratterizzavano le opere dell'antico Egitto, con strutture monumentali e decorazioni sontuose. La parola evoca un senso di maestosità che supera di molto il normale, sottolineando la magnificenza e l'eccezionalità di un'opera o di un insieme decorativo.
Sfarzoso monumentale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Faraonico
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sfarzoso monumentale
- Risposta: FARAONICO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: F________
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Faraonico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfarzoso monumentale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con sfarzoso: Sfarzoso tenore di vita
Con monumentale: Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità