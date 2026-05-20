Sfarzoso monumentale

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sfarzoso monumentale' è 'Faraonico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARAONICO

La risposta Faraonico è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Faraonico? Il termine faraonico si riferisce a qualcosa di estremamente imponente e ricco di sfarzo, tipico delle costruzioni e degli oggetti realizzati durante il regno dei faraoni. Questa espressione richiama l'idea di grandiosità e opulenza che caratterizzavano le opere dell'antico Egitto, con strutture monumentali e decorazioni sontuose. La parola evoca un senso di maestosità che supera di molto il normale, sottolineando la magnificenza e l'eccezionalità di un'opera o di un insieme decorativo.

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Sfarzoso monumentale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Faraonico

Quando la definizione "Sfarzoso monumentale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Faraonico'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sfarzoso monumentale
  • Risposta: FARAONICO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: F________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
R Roma
A Ancona
O Otranto
N Napoli
I Imola
C Como
O Otranto

La soluzione 'Faraonico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfarzoso monumentale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con monumentale: Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità 