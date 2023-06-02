Sarcofago monumentale

Home / Soluzioni Cruciverba / Sarcofago monumentale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sarcofago monumentale' è 'Arca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sarcofago monumentale" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sarcofago monumentale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Arca? Un'arca è un grande contenitore funerario spesso realizzato in pietra o metallo, utilizzato per conservare le spoglie di personaggi importanti o di personaggi storici. Questi monumenti, chiamati anche arca sacra, sono spesso decorati con dettagli artistici e iscrizioni che celebrano la vita del defunto. Posizionati in tombe o luoghi di culto, rappresentano un simbolo di rispetto e memoria duratura.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sarcofago monumentale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Arca

La soluzione associata alla definizione "Sarcofago monumentale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sarcofago monumentale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Arca:

A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sarcofago monumentale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Imbarcò coppie d animaliIndiana Jones parte alla ricerca di quella perdutaNon temeva... naufragiUna chiesa monumentaleEnorme blocco di pietra monumentale preistoricoUn sepolcro monumentaleUn luogo che può essere monumentaleScrisse una monumentale Storia universale